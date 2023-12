Kollisjon mellom to bilar i Herøy

To bilar har kollidert i Myrvågkrysset i Herøy. Alle i dei to bilane skal vere ute av desse. Politiet opplyser at ein av dei involverte skal vere lettare skadd. Naudetatane er på veg til staden. Det er meldt om store materielle skader på begge køyretøya.

Operasjonsleiar Tor-André Gram Franck opplyser at det skal vere snakk om ein frontkollisjon, men at det så langt berre er meldt om at ein person skal vere skadd. Han ber bilistar om å ta det med ro i trafikken og køyre etter forholda.