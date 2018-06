Saken oppdateres

Ulykken ble meldt like etter klokken tre fredag ettermiddag. En bil og en motorsykkel kolliderte inne i Øksendalstunnelen. Tre personer var involvert i ulykken. En yngre mann ble tidlig bekreftet omkommet.

Lørdag ettermiddag offentliggjorde politiet hans identitet:

– Det var 25 år gamle Svein Sjøflot fra Fræna som omkom i trafikkulykken i Øksendalstunnelen fredag ettermiddag, skriver politiet i en pressemelding.

Hans pårørende er varslet.

De to skadede er et ektepar, en mann i 50-årene og en kvinne i 40-årene. Ekteparet er fra Sunndalsøra, skriver Romsdals Budstikke. De ble sendt til sykehuset i Trondheim med luftambulanse. Deres tilstand er ikke kjent, men skadene ble fredag beskrevet som kritiske.

Undersøkelser og avhør

– Ulykken skal ha skjedd ca. 2 km inne i tunnelen. Vi kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken, forteller operasjonsleder Arild Reite.

Like før kl. 20.00 var åstedsgranskere fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen på plass i tunnelen. Klokken 21.46 meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen var åpnet igjen for normal trafikk.

De involverte kjøretøyene ble fredag kveld til Stats vegvesens lokaler i Molde for videre undersøkelser. Lørdag forteller politiet at det er startet undersøkelser av bilen og motorsykkelen. Det skal også gjøres flere undersøkelser på stedet og politiet skal ha flere avhør med vitner.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Øksendalstunnelen ligger på fylkesveg 62 i Sunndal kommune. Det var lange køer på begge sider av tunnelen. Kl. 19.00 meldte vår reporter på stedet at de fleste hadde snudd og kjørt en annen vei. Kun noen få biler sto igjen i køen foran tunnelen.

Det var omkjøring via E39 Hjelset-Øydegard og riksvei 70 Øydegard-Sunndalsøra.

Trafikkulykke i Øksendalstunnelen i Sunndal Du trenger javascript for å se video.

Store forsinkelser i trafikken

Det arrangeres Hydro Cup i Sunndal i helga. Fotballturneringen samler nesten 200 lag fra hele Midt-Norge.

– Alle kampene blir flyttet i halvannen time i kveld, sier turneringsleder Jørund Svendsli i Hydro-cup til Adresseavisen.

Flere av kampene som skulle spilles fredag kveld er også utsatt til lørdag morgen.