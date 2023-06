Kollisjon i Ålesund

Politiet melder om en kollisjon mellom to biler i krysset ved Blindheimshallen i Ålesund. To personer er involvert. Ifølge politiet skal det ikke være snakk alvorlig skade. Det opplyses om at det er trafikale problemer på stedet. Nødetatene er på vei.

Like før klokken 16:30 melder politiet at bilene er ute av veibanen og at trafikken flyter.