Kollisjon gav store køar i Ålesund

Politiet melder først at eit køyretøy skal ha fått motortrøbbel og stoppa i Skuggentunnelen på E39 i Ålesund. Dette fører til store køar. Litt seinare melder politiet at det er snakk om ei påkøyring bakfrå med to bilar involvert. Trafikken blir no dirigert over til Borgundvegen frå begge retningar, det vil seie frå Voldsdalen og frå NTNU. Ei ny oppdatering frå politiet seier at to personar er involvert, førarane av begge bilane. Dei er no køyrde til legevakta.