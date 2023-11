Kø-problemer på Ørskogfjellet i ferd med å løse seg opp

Det har vært kø i forbindelse med utfordrende kjøreforhold og veiarbeid over Ørskogfjellet torsdag. Det var Bygdebladet som først meldte om saken. Veitrafikksentralen i Midt-Norge opplyser til NRK at de nå har satt veiarbeidet der på vent ei periode til det blir mer stabile forhold. Det er fortsatt litt kø, men det forventer veitrafikksentralen at vil løse seg opp.