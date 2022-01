Kø på sjølvteststasjon i Molde

Det er kø og trafikkaos ved sjølvteststasjonen på Reknes i Molde. Det melder kommunen. Grunnen er at det er stor pågang for testing, og at dei har hatt problem med datasystemet. Stasjonen er i utgangspunktet open til klokka 20:30, men opningstida blir no utvida til klokka 22:00.