Kø etter ulykke i Brusdalen

Politiet melder at traikken står stille på E39 i Brusdalen i Skodje etter et trafikkuhell ved avkjøringen til Reiakvam. Det er snakk om en påkørsel bakfra, men det er så langt ikke meldt om personkader på de involverte. Statens vegvesen opplyser at vegen nå er stengt i østlig retning, mens trafikken i retning Ålesund blir dirigert lokalt på fylkesvei 111.