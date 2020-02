Knuste vindauge og tok kunst

To rusa menn i 20-åra blei pågripne mistenkt for å ha knust eit butikkvindauge og tatt ein kunstgjenstand i Ålesund sentrum seint søndag kveld. Den eine av dei vedgjekk ugjerninga, og etter at gjenstanden blei tilbakelevert, blei begge sette fri.