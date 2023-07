Knuste ruter og var truande

Ein mann i starten av 20-åra frå Sunnmøre er tiltalt for å ha vore skremmande. I fjor ringde han gjentatte gonger på døra til ein bustad. Dette skal ha skjedd i totida på natta.

Ifølge tiltalen skal han ha vore aggressiv og ropte og skreik mot bustaden. Han skal også ha knust to vindauge ved å kaste ein stein på dei. I bustaden budde det eit par og barna deira. Desse skal ha blitt redde og frykta for at mannen skulle klare å ta seg inn i huset.

Mannen er også tiltalt for å ha kome med drapstruslar mot mannen som budde i bustaden.