Knuste ruter i Ålesund sentrum

Politiet måtte rykke ut til Skaregata i Ålesund sentrum i natt etter å ha fått melding om ein person som gjekk rundt i gata og knuste ruter.

Politiet fekk etter kvart kontroll på ein mann i 30-åra og opplyser at han blir meldt for skadeverk etter å ha knust glasruter til ei leilegheit, for å ha hatt ein kniv på ein offentleg stad og for å ha forstyrra ordenen.