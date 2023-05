Knuffing mellom to menn

Politiet måtte rykke ut etter melding om knuffing mellom to menn i Elnesvågen sentrum i Hustadvika. Politiet fekk snakka med dei to og ingen skal ha blitt skadd i hendinga. Den eine mannen blei vist vekk frå staden. Ingen av dei to ville melde saka til politiet.