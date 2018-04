Politiet opplyser at gjerningsmannen har knivstukke to mannlege vektarar. Dei to skal ikkje vere alvorleg skadde, den eine er stukken i ein fot og den andre i ei hand. Vektarane er sendt til legevakta.

Vektarane vart knivstukne på anleggsområdet utanfor det eine kjøpesenteret på Moa i Ålesund. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Innsatsleiar Per Ivar Hovden fortel at fleire personar var vitne til knivstikkinga. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Klokka 17.26 fekk vi melding om at vektarar sat på ein kar som dei måtte stoppe fysisk i samband med eit tjuveri på Moa Syd. Så kom det fram at det har skjedd ei knivstikking, seier operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidisrikt, Jon Bratland, til NRK.

Mange augevitne

Knivstikkinga skjedde på eit anleggsområde utanfor det eine kjøpesenteret på Moa og svært mange var vitne til episoden.

– Vektarane tok sjølve kontroll på gjerningsmannen før vi kom. Vi har snakka med ein god del vitner, så saka framstår ganske opplagt for oss, fortel innsatsleiar i politiet, Per Ivar Hovden, til NRK sin reporter på staden.

Gjerningsmannen, som er tidleg i 30-åra, er ein kjenning av politiet.