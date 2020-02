Kneskade for Fridjonsson

Aafk-spiller Holmbert Fridjonsson kan være ute for sesongen etter at han pådro seg en kneskade under treningskampen mot MFK i Molde fredag kveld. Aafk-trener Lars Bohinen sier til Sunnmørsposten (krever innlogging) at han frykter den islandske spissen har fått en kordbåndskade.