Knekt lyktestolpe gir trafikkrøll

Ein bil har køyrt inn i ein lyktestolpe på Averøyvegen, og skada den. Leidingane heng no over vegen slik at lastebilar og andre store køyretøy ikkje kan passere. Det blir dirigering av trafikken fram til stolpen og leidingane er fjerna, opplyser 110-sentralen.