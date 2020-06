Knapt flertall for Møreaksen

Et knapt flertall av politikerne i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal gikk inn for E39 Møreaksen i spørsmålet om prioriteringer i Nasjonal Transportplan i dag. Mindretallet på seks personer ville også prioritere E39 Ålesund-Molde, men uten å ta stilling til trasevalget over Romsdalsfjorden. Mindretallet besto av Frp sine to politikere, Ingunn Golmen (Sp), Lilly Gunn Nyheim (Ap), Bjarne Kvalsvik (UVS) og Kim Thoresen-Vestre (SV). Et flertall i samferdselsutvalget er også kritisk til å la organisasjonen Nye Veger bygge E39 mellom Ålesund og Molde. Utover dette var det stor grad av enighet om prioriteringene i NTP.