Knallhard kritikk mot kuttforslag

Fylkesutvalget samlet seg i ettermiddag om en skarp uttalelse mot de foreslåtte kutt-tiltakene som skal opp i styret i Helse Møre og Romsdal i morgen. Fødetilbudet i Kristiansund er foreslått flyttet til Molde og rehabiliteringstilbudet i Aure og Mork i Volda er foreslått lagt ned. Per Vidar Kjølmoen (Ap) sa under møtet at han håper styret i Helse Møre og Romsdal vil utsette saken. Torgeir Dahl (H) rettet knallhard kritikk mot ledelsen i helseforetaket. Han mener at Helse Møre og Romsdal drives lite effektivt. Arild Iversen (KrF) sa at Helse Møre og Romsdal bryter med nasjonale retninglinjer ved ikke å ha stedlig ledelse på hvert sykehus.