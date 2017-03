Knallhard fogderistrid om posisjonene i Møre og Romsdal Ap

En mangeårig sykehusstrid mellom Molde og Ålesund og striden om regiontilhørighet ligger bak. Et flertall på Stortinget vil beholde Møre og Romsdal som et eget fylke, men seks kommuner på Nordmøre jobber for å bli en del av Trøndelag.

Spørsmålet om Nordmøres regiontilhørighet, Trøndelag eller Møre og Romsdal, har skapt en betent debatt.

Samtidig har Arbeiderpartiet opplevd et kraftig fall på de fleste meningsmålingene i løpet av februar og første del av mars. I en måling som Respons har gjort for Adressa, Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten, får Arbeiderpartiet to mandat i Møre og Romsdal og er bare marginalt større enn Høyre.

Nestlederkampen

Det er først og fremst spørsmålet om hvem som skal være nestleder som skaper strid før valgene søndag.

Ann Kristin Bryne fra Ålesund er foreslått som ny nestleder etter Berit Tønnessen fra Kristiansund. Det har skapt sterke reaksjoner på Nordmøre at Tønnessen er foreslått vraket. Samtidig mener Ålesund Ap at de har krav på større gjennomslag etter seieren i kommunevalget i 2015 som førte til at Eva Vinje Aurdal ble ordfører i Ålesund.

Under et møte på Sunndalsøra tirsdag skal lokallagene på Nordmøre ha blitt enige om å støtte et gjenvalg av Berit Tønnessen som nestleder i Møre og Romsdal Ap.

Delegater til landsmøtet

Det er også full strid om hvem som skal være delegater til landsmøtet i Arbeiderpartiet. I innstillingen til fylkesårsmøtet er verken ordføreren i Kristiansund eller Ålesund, eller varaordføreren i Molde, foreslått som delegat. Fylkesordfører Jon Aasen er den eneste av Arbeiderpartiets sine ordførere som er foreslått.

– Det er første gang at Arbeiderpartiet går til valg på å reversere en stor nasjonal reform. Selvfølgelig burde disse ha vært blant delegatene, sier en sentral politiker i fylkespartiet til NRK og sikter til kommunereformen.

Spenning

Det er på Alexandra Hotell i Molde at Møre og Romsdal Ap har fylkesårsmøte lørdag og søndag Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Med fullt oppmøte skal det være 172 delegater på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Ap lørdag og søndag. Nordmøre har 66 delegater, Sunnmøre har 64 delegater (medregnet Sandøy), Romsdal 33 delegater og AUF ni.

Det betyr at lokallagene i Romsdal og AUF kan komme til å avgjøre spørsmålet om hvem som blir nestleder i Møre og Romsdal Ap. Lokallagene i Romsdal hadde felles møte på Folkets Hus i Molde onsdag, men ifølge leder i Molde Ap tok de ikke stilling til nestlederspørsmålet.

– Vi kjenner innstillingen til fylkesårsmøtet, men vil avvente om det blir fremmet eventuelle motkandidater. Lokallagene i Romsdal utgjør ingen samlet blokk, sa Thorbjørn Myhre etter møtet onsdag kveld.