Klubbhus redningen for barnehagebarn

Mandag kunne barnehagebarna fra Barnas hage i Ålesund møtes igjen. I midten av desember brant barnehagen, og to ungdommer ble mistenkt for å stå bak brannen. Nå har et klubbhus blitt redninga for de 78 barnehagebarna. Styrer Solgerd Hjelle Laugen, sier mange har vært gavmilde og stilt med leker, og hun takker alle som har gjort det mulig å organisere en midlertidig barnehage.

– Fantastiske foreldre, ansatte som stiller opp til alle døgnets tider, tripptrapp-stoler fra Stokke kommer. Alle hjelper oss, sier hun.

Det er usikkert når de kan flytte tilbake til barnehagen, men ifølge Hjelle Laugen vil nok den midlertidige løsningen vare et års tid.