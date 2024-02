Kloring av drikkevannet i Volda

Volda kommune starter i dag kloring av drikkevannet.

Ved en rutineprøve tatt ved Volda vannverk ble det påvist koliforme bakterier. Kommunen presiserer at disse bakteriene ikke er farlig for mennesker, men at de allikevel velger å klore drikkevannet frem til fredag.

Innbyggerne kan drikke vannet som normalt, men enkelte har tidlegere reagert på forandring i smak og lukt ved kloring av vannet.

Selv om vannet skulle få en annen smak og lukt, er det helt trygt å drikke det, skriver kommunen på sine nettsider.