KLM tilbake på Vigra

Flyselskapet KLM er tilbake på Ålesund lufthamn Vigra frå august. Då blir det fem avgangar mellom Vigra og Amsterdam i veka. Auka etterspørsel er årsaka. Etter fleire månader utan interjasjonale ruteflygingar er lufthamnsjef Tor Hånde glad for at dette no opnar opp igjen.