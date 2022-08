Klinikkledelsen går av på grunn av fødesaken

Georg Johnsen, klinikksjef for SNR og assisterede klinikksjef Carina Wollan Myhre, trekker seg fra sine stillinger. Samtidig søker avdelingssjef Johan Kippervik om ett års permisjon fra stillinga ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer. Bakgrunnen for avgjørelsene er fødesaka i Kristiansund.