Klinge topper Sp-lista

Jenny Klinge fra Surnadal blir Senterpartiets førstekandidat til stortingsvalget i Møre og Romsdal neste år. Klinge fikk 81 stemmer mens seks stemte blankt under nominasjonsmøtet. Før nominasjonsmøtet i dag ble det kjent at det ville komme motforslag på Marit Krogsæter, men dette ble ikke fremmet under møtet. Klinge har vært fast stortingsrepresentant siden 2009, men møtte som vara i perioden før. Geir Inge Lien fikk andreplassen etter kampvotering mot Marit Krogsæter og Per Ivar Lied. Lied tapte første runde. I den andre runden vant Lien mot Krogsæter med 44 mot 43 stemmer.