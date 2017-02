Klinge hardt ut mot politireformen

Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge erklærer at navnet "Nærpolitireformen" er dødt, og oppfordrer Stortinget til å gripe inn. Klinge sier til NTB at to justisministre fra Frp har vist en grenseløs arroganse overfor alle som har kritisert reformen. Hun viser til undersøkelser fra Universitetet i Bergen og fagbladet Politiforum som har vist at en stor andel av de ansatte i politiet ikke har tiltro til at reformen vil føre politiet nærmere innbyggerne eller at tjenestene blir bedre.