Klimasnu-prisen blei delt ut i dag

Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre har i dag mottatt Klimasnu-prisen. Innkjøpssamarbeidet har inngått fleire store rammeavtaler for innkjøp med fokus på miljø og klima. Dei utviklar også rettleiing og prosedyrar for grøne innkjøp. Klimasnu-prisen delast ut for første gong i år og er på 10 000 kronar, og ein diplom. Den delast ut som påskjønning til nokon som har vist særleg engasjement i arbeidet med klimavennleg omstilling i fylket.