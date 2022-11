På tur i Holmedalen i Rauma dukket det opp en hvit skikkelse.

– Plutselig var den rett foran oss. Den var så synlig. Jeg har kun sett røyskatt to ganger, og begge gangene har de vært hvite, uten at det har vært snø, sier Runi Neergaard.

Røyskatten leter nemlig fram vinterjakken når dagene blir mørkere. Den går fra å ha brun til hvit pels. En pels som gjerne er litt tykkere for å takle kulden.

Men noe særlig til kulde har det ikke vært i vinter enda, og det er ikke godt nytt for røyskatten.

Bytter for tidlig

– Det er negativt at det skifter for tidlig, fordi de blir mer synlig.

Det sier forsker Nina E. Eide, ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Hun forteller at det er flere arter som skifter farge i løpet av året. Både røyskatt, hare, ryper og fjellrev.

– Den trenger å skifte farge for å være mer kamuflert i forhold til omgivelsene, sier forskeren.

Noen av dyra gjør det for å lettere kunne jakte. Mens andre dyr gjør det for å lette kunne gjemme seg. Men uten snø, blir dette vanskelig. Eide tror dette er dårlig nytt.

– Det er ikke så mye forskning på det, men over tid vil dette ha konsekvenser.

En vinterdag i Ålesund i 2021. Disse vil vi se færre av, ifølge forsker ved Meteorologisk institutt. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Mindre snø og mer regn

For vinteren blir stadig kortere. I Oslo og Tromsø har vintrene blitt kortet ned med 22 dager.

– Klimaendringene gjør at det blir stadig varmere, og dermed også stadig kortere vintre og mindre snø, det sier Reidun Gangstø Skaland, forsker ved Meteorologisk institutt.

Hun forklarer at de da ser på antall dager med middeltemperatur under 0 grader, og sammenligner normalperioden 1991 til 2020 med den forrige normalperioden fra 1961 til 1990.

Reidun Gangstø Skaland, forsker i klimaavdelingen ved Meteorologisk institutt. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Det har også blitt stadig mindre snø. Selv om vi beregner økning i nedbør med stigende temperaturer, vil mer av nedbøren komme som regn i stedet for snø, sier Gangstø.

Les også: Haren som ikke skjønner at den er hvit

Beregninger for framtida viser at i gjennomsnitt for hele Norge, vil antall dager med snøfall minke fra 80 dager til rundt 60 dager ved midten av århundret, forklarer forskeren og fortsetter:

– Da bruker vi et middels utslippsscenario som innebærer noe reduksjon i utslipp. Om vi bruker et høyt utslippsscenario, som betyr at vi ikke kutter utslipp, så vil antall dager med snøfall ved midten av århundret bare være 30 dager.