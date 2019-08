Kleven taper store summer

Kleven verft i Ulstein velger nå betale dagbøter i stedet for å offentliggjøre regnskapet for fjoråret. I følge Dagens Næringsliv (krever innlogging) har verftet tapt over en milliard kroner på fire år. Avisa skriver fredag at 240 ansatte ikke vet om de har noen jobb til å gå til om noen måneder når det siste hurtigruteskipet de bygger er helt ferdig.