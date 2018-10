Kleven leverte nytt skip

Kleven Verft leverte i dag den femte av en serie på seks ankerhandteringsskip til Maersk Supply Service A/S. Mærsk Mobiliser er bygd for operasjoner på store havdyp og får sin første jobb for en stor kanadisk operatør som støtteskip for boring, samt holde unna havis i det aktuelle området, skriver Kleven i en pressemelding. Det siste skipet i serien vil bli levert fra Kleven Verft i slutten av januar 2019.