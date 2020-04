Kleven har levert rekordlekter

Kleven verft har bygd om ein halvt nedsenkbar lekter for reiarlaget Boa Barges AS og no er den levert. Lekteren er ifylgje reiarlaget den største i sitt slag, med eit hovuddekk på ca. 6500 kvadratmeter. I dag blei lekteren senka ned nesten 30 meter under havoverflata på Lyngnesvika i Ulsteinvik, som skal vere rekord.