I robothallen på Kleven verft markerte de torsdag byggestart for første ekspedisjonsskip for Hurtigruten. I sommer var statsminister Erna Solberg (H) på plass da milliardkontrakten mellom Kleven og Hurtigruten ble signert.

Verftet skal bygge to skip for Hurtigruten, og har intensjonsavtale på ytterligere to nye.

I full gang

Det første skipet skal stå ferdig sommeren 2018, og i dag ble den offisielle byggestarten markert.

– Ja, nå er vi i gang på alle deler av prosjektet både fysisk, med planlegging, innkjøp, engineering så både vi og underleverandørene er fullt opptatt, og vil være det frem til neste sommer, sier administrerende direktør Ståle Rasmussen.

Håper på fire

Byggingen av skipene betyr arbeid for opp mot 1000 personer på verftet og ute blant underleverandørene, og ledelsen ved verftet håper at de får bygge alle fire skipene.

– Nå er det jo slik at vi har opsjoner eller rettigheter til å bygge fire skip. Vi er optimistiske og tror at vi får det, og så er det flere faktorer som bestemmer dette, sier Ståle Rasmussen.

For Hurtigruten er desse nye ekspedisjonsskipene den største investeringen noensinne. Hvert skip har plass til over 500 passasjerer og er spesialtilpasset opplevelsebaserte ekspedisjonsreiser. Skipene kan også brukes langs norskekysten.

Kleven verft har tidligere bygget tre hurtigruteskip

