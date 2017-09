Klatrarar kom seg ikkje ned

Politiet har i natt hatt kontakt med to klatrarar som skulle ta seg ned frå fjellet Hornaksla i Rauma laurdag. Tekniske utfordringar gjorde at dei måtte overnatte. Klokka 08.00 melde klatrarane at dei var i fin form og at dei hadde greidd å kome seg ned på eiga hand.