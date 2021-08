Klatrarar henta ned

To klatrarar som sat skårfaste i Trollveggen er henta ned med redningshelikopter. Ingen er skadde, opplyser politiet. Dei to mennene i 40-åra kom seg verken opp eller ned og ringde difor etter hjelp. Ifylgje politiet har det ikkje vore dramatikk og klatrarane får skryt for å be om assistanse