Klatrarane melde seg

Seint laurdag kveld meldte personar som har klarta i Stemshornet seg for politiet. Dei hadde brukt lys under klatringa, og andre hadde opptatta det som klatrarane hadde problem. Det blei søkt med helikopter, men politiet konkluderte etter kvart med at ingen var i nød i fjellet. Seint på kvelden fekk dei det stadfesta av klatrarane som var trygt nede igjen.

Personer som har klatret i området i aktuelle tidsrom har meldt seg. De benyttet lys under klatringen.