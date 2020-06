Det var klokka 10.19 onsdag at politiet i Møre og Romsdal meldte at det var sett i gang ein redningsaksjon ved Store Venjetind i Rauma. Fjellet har ei høgde på 1.852 meter over havet og er det høgaste fjellet i Romsdalen. Fjellområdet er eit populært mål for fjellklatring.

– Ein klatrar har falle nokre meter. Det er så langt uklart kor alvorleg skadd personen er, men vedkomande er våken og vi er i kontakt med han, seier Arild Reite, operasjonsleiar i politiet.

Klatraren blir tatt hand om av personar i følget sitt. Det skal totalt ha vore åtte personar som var på tur i lag.

Reite fortel at det er ei luftambulanse på staden.

– Det er ganske bratt i området, så det er ikkje sikkert at den kan lande der. Då må ein kanskje vente på eit redningshelikopter som har heis for å få henta ut klatraren, seier operasjonsleiaren.

Klokka 10.50 fortel Hovudredningssentralen i Sør-Norge at eit redningshelikopter frå Ørlandet er framme på staden.

– Det er så langt uklart kor krevjande redningsaksjonen vil bli, seier Andreas Nesheim hos HRS til NRK: