Klarte å snu Senterpartiet

Senterungdommen fikk flertall for forslaget om å reversere kuttene i BSU-ordningen på landsmøtet i Senterpartiet i dag.

Boligsparing for ungdom er en spareordning som skal gjøre det lettere for unge mennesker å komme inn på boligmarkedet. I budsjettforliket mellom regjeringa og SV ble ordningen svekket.

Senterungdommen vant også frem med kravet om en GSU-ordningen med et skattefradrag på 20 prosent. Dette er en ordning som skal gjøre det mulig for unge mennesker å kjøpe en gård.

Begge forslagene var blitt foreslått avvist, men Senterungdomme vant frem med stort flertall. Medlem av sentralstyret i Senterungdommen Dordi Boksasp Lerum er veldig godt fornøyd.

– Dette er en enorm seier for Senterungdommen, og det viser at når vi jobber som et lag så klarer vi å snu Senterpartiet i saker som er viktige for ungdom, sier Lerum.