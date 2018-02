Klart for Ytre Herøy

No er det ti skular att i Klassequizen 2018. Viljar Myren, Even Aurvoll Berge og Martine Myran stiller for Ytre Herøy ungdomsskule, som er først ut etter vinterferien.

Høyr om dei greier å få full pott i ettermiddag klokka 15.10 på NRK P1 Møre og Romsdal.