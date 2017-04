– Vi har selvfølgelig store forventninger. Både med tanke på publikum, men også med tanke på det sportslige. Vi har år etter år, uansett om vi har møtt Hødd, KBK eller AaFK, spilt jevnt med dem. I fjor slo vi ut KBK, og var nære å gjøre det samme med AaFK, forteller daglig leder i Herd, Eirik Hoseth.

Da lagene møttes i cupens andre runde i fjor, måtte det ekstraomganger til for å skille Ålesundslagene. Faktisk ledet Herd 3–1 da det gjenstod tre minutter, og hadde fortjent avansementet.

I de siste, avgjørende minuttene sviktet det imidlertid for blåtrøyene, og AaFK fikk to raske scoringer. I ekstraomgangene avgjorde Mustafa «Mos» Abdellaoue kampen i storebrors favør.

– Vi ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne klare å matche de på nytt. Vi er selvfølgelig underdog da, det er det ikke mye tvil om, sier Hoseth.

DAGLIG LEDER: Eirik Hoseth håper at Herd kan gi AaFK god kamp om avansementet. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Vil plage sin gamle venn

Hoseth scoret vinnermålet da Color Line Stadion åpnet i 2005, og har mange sesonger bak seg i AaFK.

Han er glad for at Herd trakk AaFK i cupen nok en gang, og gleder seg til å få måle krefter med regionens topplag. Hoseth håper også å kunne stikke kjepper i hjulene for sin tidligere lagkamerat, Trond Fredriksen.

– Hvis laget får frem en maksprestasjon, vet jeg at min gode venn Trond Fredriksen ikke har det godt. De har absolutt alt å tape, og vi har alt å vinne, sier han om AaFK og deres nåværende trener.

TRIBUNER: Eirik Hoseth håper at disse tribunene er fulle av folk når AaFK kommer på besøk. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Drar nytte av inntektene

For en økonomisk liten klubb som Herd betyr cupoppgjørene mot storlagene mye. Hoseth sier at Herd skal gripe muligheten med begge hender, for å få mest mulig gevinst i klubbkassa.

– De pengene pløyes tilbake inn i klubben for absolutt alle. Fra tidligere cupoppgjør har vi brukt pengene til å pusse opp klubbhuset, bygge ny hall og kunstgress. Vi er flink til å la i klubben få nytte av det, forteller han.

En faktor som kan gi inntekter, er billettsalget. Hoseth håper mange tar turen for å få oppleve litt ekte lokalfotball.

– Alt over 1000 er kjempebra. På det meste var det mellom 1500 og 1800 tilskuere her i fjor. Det er selvfølgelig litt væravhengig, men jeg tror meldingene er ganske bra.

I tillegg til Herd-AaFK, spilles Brattvåg-Kristiansund, Volda-Molde, Træff-Ranheim og Spjelkavik-Hødd onsdag kveld.