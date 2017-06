Klart for opprusting av Fv 60

Fylkesveg 60 mellom Stranda og Hornindal, bør utbedres så snart som mulig. Det mener et enstemmig samferdselsutvalg i Møre og Romsdal. Statens vegvesen blir nå bedt om å gjøre ferdig planene for strekninga . Stranda og Hornindal kommuner har sagt at de vil forskuttere planleggingsarbeidet.