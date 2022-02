Klart for NM i Ulsteinvik

I dag startar NM i friidrett i Ulsteinhallen med Dimna idrettslag som arrangør. Superstjerna Karsten Warholm deltek ikkje, men det gjer 250 andre utøvarar frå 68 klubbar i heile landet.

Grunnen til at Warholm ikkje deltek i NM på heimebane er at han har bestemt seg for å droppe alle konkurransar i vinter. Det gjer han på grunn av den usikre koronasituasjonen.

Stemnesjef Arve Hatløy seier likevel at det er mykje å gle seg til og vektlegg at det er inspirerande for dei lokale å få bryne seg på utøvarar i landstoppen.