Klart for fellesfyrverkeri i Molde

Krohn pyroteknikk har tatt initiativ til fellesfyrverkeri i Molde. De har fått med seg næringslivet og rundt 150 privatpersoner i et spleiselag som har samlet inn rundt 150.000 kroner. Flere steder i landet har fellesfyrverkeriene blitt avlyst på grunn av frykt for store folkesamlinger. I Molde blir fyrverkeriet slept ut på en lekter 300 meter fra land for å unngå at mange møtes