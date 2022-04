Klart for dose 4

Fra og med torsdag 21. april åpner Kristiansund kommune for en fjerde dose med koronavaksine for de over 80 år som ønsker det. Dette er aktuelt for de som er vaksinert med tre doser, ikke har hatt korona og hvor det har gått minst fire måneder siden dose tre. Tilbudet er i Braatthallen mellom klokken 16 til 19, og blir også ukentlig framover.