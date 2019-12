Klart for brannsamarbeid

Alt er nå klart for at brannvernsamarbeidet mellom seks kommuner på Nordmøre og i Romsdal fra nyttår. Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Rauma, Aukra og nye Molde får et felles interkommunalt samarbeid i selskapet NORBR, med hovedkontor på brannstasjonen i Molde og to mindre kontor på Åndalsnes og Sunndalsøra. Brannsamarbeidet omfatter 56.000 innbyggere og selskapet får 220 brannkonstabler på deltid, sier Brann- og redningssjef Alf Magne Smørholm.