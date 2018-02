Klart fleirtal for Ørskogfjellet

Mot ei stemme gjekk fylkesutvalet inn for Ørskogfjellet som framtidig E39-trasè mellom Digernes og Vik. Dette er i tråd med kva kommunane på Sunnmøre har gått inn for medan representantar for næringslivet har peikt på friluftsområdet Svartløken som alternativ. Torgeir Dahl frå Høgre meiner Ørskogfjellet er eit fornuftig val. Randi Frisvoll frå KrF seier Svartløken er den raskaste vegen mellom Ålesund og Molde.