Klarsignal til Spjelkavik Arena

Storhallen Spjelkavik Arena i Ålesund fikk i dag politisk klarsignal etter at fylkesutvalget vedtok gjennomføring av prosjektet etter alternativ 1. Fylkestinget vedtok alternativ 2 før jul, men etter at Ålesund kommune gjorde sitt vedtak om å være med, så blir no prosjektet bygd med alternativet som gir tre håndballbaner i stedet for to. Fremskrittspartiets Geir Stenseth sier dette er en sak som har tatt tid, men nå får den en god utgang. – Det er veldig bra for da får vi en skikkelig storhall i Møre og Romsdal som kan ta internasjonale arrangement. Det har vært mye frem og tilbake, men nå regner jeg med at gravemaskinene starter med byggingen ganske fort, sier Stenseth.