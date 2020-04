Klarer å holde moralen oppe

Molde-trener Erling Moe er ikke bekymret for at spillerne ikke skal klare å holde moralen i en krisetid der eliteserien forlengst skulle ha vært sparket i gang. Spillerne kan møtes i små grupper på Aker stadion, selv om de ikke får trent fotball som et helt lag. – Det ene holdepunktet hvor spillerne får treffes som 4-5 stykker, og får lov til å holde på sammen ute på banen, gjør godt for kropp og sjel, sier Moe. Seriestarten i eliteserien ble i går utsatt til etter 15.juni.