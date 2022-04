Klare krav frå ungdomane

Eit betre kollektivtilbod, fleire møteplassar for ungdom og eit betre helsetilbod for skuleelevane er blant dei viktigaste sakene som Ungdomspanelet i Møre og Romsdal tok opp i møte med statsforvaltar Else May Norderhus i går. Ikkje minst får ungdom eit for dårleg tilbod om helsesøster, seier leiar i Ungdomspanelet, Erica Ruiz Solhjem. Norderhus seier ho vil følgje opp dialogen med Ungdomspanelet. - Det blir viktig å finne ut kva kvar enkelt kommune kan gjere for å bli betre, seier Norderhus. Det skal vere Ungdommens fylkesting i november og då vil jobbe vi desse tema, seier Norderhus.