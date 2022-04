Klare for jazzfestivalen

Flere artister er klare for årets Moldejazz - og festivalledelsen lister opp i en pressemelding: Marianna Sangitas stipendiatkonsert med Trondheim Jazzorkester, «Glädjeorkestern» Louisiana Avenue, Javid Afsari Rad Ensemble med Håkon Kornstad, konsertforestillingen «Vemodig Disco», Ytre Suløens Jass-ensemble gjør Thomas «Fat’s» Waller, Steinar Raknes returnerer med Stillhouse Band, Bech & Skeidsvoll New Orleans Band og The New Orleans Collective.