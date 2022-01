Klare for Beijing

Skiskyttaren Nils Erik Ulset frå Tingvoll er tatt ut til Paralympics i Beijing i Kina. Samtidig blei Ole Martin Lid frå Tomrefjord tatt ut som ledsagar for Thomas Karbøl Oxaal frå Sauda. Dette var to av dei sju utøvarane Olympiatoppen tok ut i dag, etter å ha tatt ut seks utøvarar tidlegare. Det er venta at troppen blir på omlag 15 personar.