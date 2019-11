Klar til store utfordringar

Den påtroppande direktøren for Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke (bildet) blei presentert under Dialogkonferansen i Ålesund i formiddag.

– Eg fekk eit godt inntrykk av samarbeidsklimaet under møtet, seier Bakke til NRK.

Dei fleste kommunane frå Nordmøre uteblei frå møtet i protest mot prosessane rundt sjukehussaka, særleg fødeavdelinga i Kristiansund.

– Eg har notert meg at desse kommunane ikkje var til stades. For meg er det viktig å få til eit godt samarbeid med alle kommunane i fylket, seier Bakke.

Under møtet kom det fram at Helse Møre og Romsdal gjekk med 10 millionar kroner i underskot i oktober.

– Dette viser at vi framleis har ei stor økonomisk utfordring framfor oss. Å få orden på økonomien er det viktigaste vi kan gjere for å kunne gje befolkninga eit best mogleg helsetilbod, seier Bakke.