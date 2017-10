Klar for sesongstart

Alpinistene Nina Haver-Løseth og Ragnhild Mowinckel er klar for verdenscupstarten i Solden til helga. Sportssjef Claus Johan Ryste sier konkurransene i Solden alltid kommer litt tidlig, men at det er godt at man får en smakebit på hva som venter i sesongen. Kvinnene kjører lørdag 28. oktober