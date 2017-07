Klar for semifinale

Roeren Thea Helseth (bilde) er klar for semifinalen i sinclesculler under U23-VM i Bulgaria. Hun vant sitt heat i formiddag. Jenny Marie Rørvik, også hun fra Ålesund, ror i dobbeltsculler, men de klarte ikke å kvalifisere seg direkte til semifinalen. Den båten må gjennom et oppsamlingsheat.